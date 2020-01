Tunita, il cane in campo Tunita fa invasione di campo e la squadra la salva

E’ accaduto la scorsa settimana durante una partita di pallone, tra l’Atletico San Luis e il Cruz. Un cane entra in campo, si dirige verso la palla, siamo sicuri che fosse attratto proprio dal pallone, voleva solo unirsi ai ragazzi per fare quattro tiri in porta sicuramente. Un giocatore German Berterame, ala destra si avvicina al pelosetto

lo prende con delicatezza tra le braccia e lo affida ad un operatore esterno. La partita continua tranquillamente, del cane, eccetto le risate generali al momento non si sa più nulla.

Il giorno seguente però quel giovanotto che con tanta delicatezza e attenzione lo aveva portato fuori dal campo, chiede pubblicamente che fine avesse fatto l’invasore, la risposta non ha tardato ad arrivare.

Adesso si chiama Tunita, veste la maglia della squadra e vive con loro. Non aveva una casa, era una randagina, così quella sua passione e intraprendenza per il pallone l’ha premiata. Tunita ha già capito che la palla va messa in porta e tra i complimenti e le soddisfazioni dei suoi compagni di squadra sta regalando momenti indimenticabili a tutti.

Questo giovane forse non si rende conto del gesto bellissimo che ha fatto, forse crede di aver fatto una cosa da poco ad adottare un cane. Per noi che ci diamo tanto per loro, una storia del genere ci da speranza e forza di andare avanti, sono questi giovani che ancora oggi fanno la differenza.

Tunita è diventata famosissima, tutti i tg hanno parlato di lei, tutti i giornali hanno una sua foto pubblicata. Speriamo che questo gesto, come spesso accade con i personaggi in vista, dia spunto a tanti giovani. Recatevi nei canili e adottate un meticcio senza casa, avrete solo del bene in cambio!