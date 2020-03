Tutta la famiglia muore, il cane trova consolazione grazie a nuovi genitori La sua famiglia muore tragicamente lasciandolo da solo, ma il cane riesce a trovare consolazione grazie a nuovi genitori umani

Savannah è un povero cagnolino che ha dovuto affrontare un dolore troppo grande per essere superato. Tutta la sua famiglia umana è morta in un modo tragico e lui è rimasto solo ad affrontare questo terribile lutto. Per fortuna una coppia di nuovi genitori umani, è arrivata per poterlo aiutare a superare il trauma, confortandolo e tenendolo al sicuro con il suo amore.

A fine febbraio Rowan Baxter e sua moglie Hannah stavano attraversando un momento delicato della loro vita di coppia. Stavano vivendo una separazione non facile. La famiglia viveva nel Queensland, in Australia C’erano anche tre bambini che secondo la mamma erano in pericolo. Le discussioni si facevano sempre più intense e la donna decise di trasferirsi con i bambini e l’amata cagnolina Savannah dai suoi genitori. I bambini avevano 6, 4 e 3 anni.

Un giorno, mentre Hannah portava i suoi figli a scuola, il marito si è avvicinato a loro e ha compiuto un gesto terribile. L’uomo ha ucciso la sua famiglia, dando fuoco all’auto. Hannah ha cercato di salvare i suoi figli, ma invano. Anche le persone che hanno assistito alla scena non hanno potuto fare niente per loro.

Savannah, il cane che aveva vissuto tutta la vita con la sua famiglia, si trovava improvvisamente sola. Aveva perso tutti. Per fortuna un amico di Hannah decise di prendersi cura del cane.

Dave Kramer aveva lavorato come allenatore nella palestra della famiglia: sapeva che la donna era in pericolo e non l’aveva mai abbandonata. Ma non ha potuto fare niente per lei e per i suoi figli.

Così dopo la loro morte ha deciso di occuparsi della povera cagnolina.

Non è stato facile, perché il trauma era troppo forte. Ma grazie anche agli altri cagnolini presenti in casa Savannah ha potuto trovare una nuova famiglia pronta a prendersi cura di lei.