Tutti devono sapere quello che ha fatto il proprietario del ristorante per i cani randagi

I cani randagi al ristorante sono ben accetti. Fuori a questo locale potrebbe essere affisso questo cartello, per indicare che i poveri cagnolini senza una casa e senza una famiglia, abituati a vivere in strada, possono trovare un luogo dove riposare al riparo dalle intemperie e dal caldo, ma anche trovare qualcosa da mangiare e acqua fresca da bere.

Fonte Pixabay

Questa bellissima storia di solidarietà ci arriva da Ubatuba, un comune del Brasile nello Stato di San Paolo, parte della mesoregione della Vale do Paraíba Paulista e della microregione di Caraguatatuba. Una località balneare famosa proprio per le sue spiagge.

Se capitate da queste parti, fate un salto al ristorante Gauchão Ubatuba, che nonostante tutte le difficoltà, dovute alla burocrazia e alla cattiveria, continua a dar da mangiare ai cani di strada che si presentano alla sua porta.

Jaqueline Tupinambá, avvocato che ogni giorno si batte per i diritti degli animali, sulla sua pagina Facebook lo scorso 2 marzo ha pubblicato un post che è diventato molto popolare, con migliaia di reazioni, migliaia di condivisioni e centinaia di commenti.

La donna ha voluto raccontare la storia di questo ristorante di Ubatuba che fa di tutto per aiutare gli animali in strada. Ma è sotto la sorveglianza delle autorità sanitarie, è già stato multato e hanno imposto la rimozione delle ciotole dei cani. Ma loro vanno avanti per la loro strada.

Perché i cani randagi al ristorante non possono stare?

L’avvocatessa sottolinea che quello è uno dei ristoranti più puliti che abbia mai visto in vita sua. E dentro i cani non danno fastidio a nessuno, sono molto obbedienti e assolutamente adorabili.

Molte persone hanno commentato sottolineando che vorrebbero tanto frequentare un ristorante come quello, per aiutare poveri animali di strada in difficoltà. Chissà perché trova tante difficoltà a fare del bene.