Tutti i giorni un cane randagio si ferma davanti alla porta di un negozio Questo cane, ogni giorno, si presenta davanti la porta di un negozio. Ecco perché lo fa....

Le sue immagini stanno facendo il il giro del web. La cagnolina protagonista, è stata battezzata Subway Sally ed ogni giorno, verso sera si presenta davanti alla porta di un negozio di Portales, nel New Messico, con gli occhi dolci e consapevole di ricevere un meraviglioso trattamento. Guardate:

Il negozio è il Subway, ecco perché è stata chiamata così e i dipendenti ormai hanno imparato che quando la vedono davanti alla porta, devono mobilitarsi per prepararle un gustoso pasto.

Sally è diventata famosa dopo che un utente di Tik Tok, che lavora nel negozio, ha girato un video ed ha raccontato la sua storia. Il filmato ha ottenuto oltre 10 milioni di visualizzazioni in un solo giorno e tante persone si sono recate alla metropolitana, solo per poter conoscere Sally.

L’utente ha raccontato che Sally è un randagio, che ogni sera si presenta davanti al negozio per riempire la sua pancia e quando lo trova chiuso, si presenta ad un’alternativa. Nonostante sia un randagio, la sua salute è ottima, così come il suo aspetto. Il suo pelo è pulito e il suo peso ideale.

C’è una donna di uno dei locali della città, che ogni tanto attira Sally e le fa un bel bagno e lei naturalmente non rifiuta mai!

L’utente ha spiegato che tante persone hanno provato a prenderla ma lei non vuole andarsene. Recentemente ha dato alla luce cinque cuccioli e non permette che nessuno si avvicini nemmeno a loro. Sally è abituata a vivere per la strada e sa che la città è lì per lei e non vuole rinunciare a quanto si sente amata.

Sa che ogni giorno può presentarsi davanti al Subway, dove delle brave persone le danno da mangiare e non ha intenzione di cambiare il suo modo di vivere.

È bello vedere come una comunità possa addotare un randagio. Se fosse così in ogni parte del mondo, ci sarebbe più speranza per i nostri amici a quattro zampe.