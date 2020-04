Tutti vanno matti per questi coniglietti marini pelosi Li avete mai visti questi animaletti? Si tratta di coniglietti marini pelosi che hanno fatto impazzire tutti quanti!

Tutti amano i coniglietti, perché sono teneri, dolci, morbidi, pelosi. E se vi dicessimo che non esistono solo “conigli terrestri”? Ecco a voi degli adorabili coniglietti marini pelosi che stanno mandando fuori di testa le persone di tutto il mondo.

Ovviamente non si tratta di un coniglietto di mare. Non esistono i coniglietti di mare. Ma esistono delle lumache di mare che sono così tenere e carine che assomigliano proprio a un dolce coniglietti di quelli che vorremmo coccolare e dei quali vorremmo prenderci cura giorno dopo giorno. Niente a che vedere con le lumache di terra, che ci fanno venire in mente creature viscide e che non sono proprio coccolose e dolci.

Le lumache di mare, invece, sono più tenere e dolci. In Giappone stanno andando letteralmente fuori di testa per questi dolci animaletti: vengono condivise immagini e video che dimostrano quanto queste lumache di mare sono adorabili, carine, coccolose. Tranquilli, nessuno, lo speriamo, avrà mai la malaugurata idea di prendersi questo animaletto come pets, come animale domestico. Ma non sono adorabili?

I video ci dimostrano come vivono questi dolci animaletti, che si chiamano, scientificamente parlando, Jorunna parva. Si tratta di un nudibranco della famiglia Jorunna. È famoso in tutto il mondo perché assomiglia a un coniglio, ma non andateli a cercare nei nostri mari, perché vive principalmente nell’Oceano Indiano, nelle Filippine e in Giappone, dove ha ottenuto un grandissimo successo.

Il corpo è morbido e le protuberanze che ha sul suo corpo sembrano delle orecchie, ma non lo sono assolutamente (si tratta di rinofori, dei veri e propri recettori che servono a rilevare stimoli chimici che sono presenti nell’ambiente circostante).

Questi animaletti possono avere diverse colorazioni: principalmente i toni sono quelli del bianco e quelli del giallo, per questo assomigliano molto a dei dolci coniglietti. Ma attenzione, non lo sono.