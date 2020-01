Tyron il pitbull Tyron era stato abbandonato in autostrada e non sapeva più cosa fare

Un povero pitbull di nome Tyron era stato abbandonato in autostrada, purtroppo uno dei tanti casi che si sentono di abbandono, ed era fortemente disorientato ed impaurito. Vagava in autostrada alla ricerca di qualcuno che magari potesse aiutarlo. Passava il tempo e Tyron rischiava di essere investito in quanto camminava proprio in mezzo all’autostrada e se qualcuno non lo avesse visto sarebbe stata la fine per il povero pitbull.

Dopo un po’ di tempo il cane venne notato da due agenti fuori servizio, i quali da ottimi cittadini hanno chiamato subito un’associazione di volontariato ed è immediatamente arrivato un ragazzo. Il pitbull era con i due agenti con la testa sotto la loro macchina impaurito da tutto ciò che gli stava intorno.

Il ragazzo lo prese senza problemi e lo portò immediatamente dal veterinario. Il veterinario gli diede tutte le cure di cui aveva bisogno, non aveva fortunatamente problemi di salute era solo un pò denutrito e impaurito.

Dopo alcuni giorni passati in clinica il povero cane è andato a stare nel rifugio con i volontari. Ora è in attesa di adozione e nel frattempo i volontari si prendono cura di lui e non gli fanno mancare nulla.

Non bisogna assolutamente abbandonare i cani e gli animali in generale, possono esserci gravissime conseguenze sia per loro, in quanto possono essere investiti e perdere la vita ma anche per chi li abbandona in quanto è un vero e proprio reato.

Fortunatamente i casi di abbandono stanno diminuendo ma la sensibilizzazione nei confronti di queste orribili cose non è mai troppa perciò abbiate sempre cura dei vostri amici pelosi, fategli sempre tante coccole e non lasciateli soli mai.