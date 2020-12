Avete mai visto un animale domestico appassionato di musica? Che non vede l’ora che la sua famiglia umana esca di casa per potersi mettere al pianoforte a suonare una canzone, ululando sulle note del brano che sta realizzando con lo strumento? Ecco il video divertente del Dalmata che sta facendo il giro dei social.

Fonte Pixabay

I nostri animali domestici sanno sempre stupirci con effetti speciali. Soprattutto quando li sorprendiamo a fare cose che non ci aspetteremmo. E se tornassimo all’improvviso a casa quando li abbiamo lasciati da soli, potrebbero regalarci grandi chicche.

Questa è la storia di Dexter, un cane di razza Dalmata di 2 anni che è stato sorpreso dal suo proprietario mentre cercava di suonare il pianoforte. Si stava praticamente esibendo in uno spettacolo tutto suo.

Fonte YouTube Bernardo Bianchi

Esther Mason di solito suona il pianoforte. E forse Dexter ha voluto provare la stessa sensazione che la sua mamma prova quando schiaccia quei tasti e produce una musica da sogno che si diffonde in tutta casa.

La donna lo ha pizzicato con le zampe sul pianoforte mentre ululava. E ovviamente il video del ragazzone ha fatto velocemente il giro del web e dei social network. È davvero una scenetta divertente.

Fonte YouTube Bernardo Bianchi

Il video divertente del Dalmata al pianoforte fa il giro del mondo

Chissà se Esther Mason si aspettava tutto questo successo quando ha deciso di pubblicare il video in cui Dexter è in piedi in posizione praticamente perfetta per poter suonare il pianoforte.

Certo, c’è ancora molto da lavorare, soprattutto su ritmo e intonazione. Ma si può dire in tutta sincerità che le basi ci sono assolutamente tutte, non vi pare?

Fonte YouTube Bernardo Bianchi

Anche i vicini si erano accorti di qualcosa e avevano chiesto alla donna se la figlia stesse imparando a suonare il piano. Chissà la loro sorpresa quando hanno scoperto che era in realtà il dalmata.

Per il cane è ovviamente un gioco, emulare la sua proprietaria che suona il pianoforte è un modo per sentirla vicina anche quando non c’è. Non diteci poi che ci si annoia con un animale domestico in casa!