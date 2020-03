Un addio al celibato finisce con il salvataggio di alcuni cuccioli Di solito un addio al celibato non finisce con il salvataggio di cuccioli in difficoltà. Ma questo è un addio al celibato diverso

Di solito gli addii al celibato terminano con futuro sposo e amici ubriachi che combinano qualche guaio in giro per la città. O, se le cose non sono andate come da programma, con invitati e protagonista annoiati a morte. Ma questo addio al celibato è finito alla grande. Con il salvataggio di alcuni cuccioli di cane in difficoltà.

L’addio al celibato è un momento di condivisione tra amici che festeggiano il futuro sposo (ricordandogli anche cosa potrebbe perdersi una volta che avrà pronunciato il fatidico sì). Ognuno festeggia come meglio crede, anche se nell’immaginario collettivo le feste per sole donne o sole uomini prevedono grandi festeggiamenti. Che in questo caso sono sfociati in un salvataggio. E non degli invitati.

Mitchel Craddock stava per sposarsi, così i suoi amici gli hanno organizzato l’addio al celibato nel Tennessee, per trascorrere un po’ di giorni insieme immersi nella natura. Il piano era molto semplice: bere tanta birra, mangiare tanto e chiacchierare, divertendosi insieme come hanno sempre fatto. Ma all’improvviso i loro piani sono cambiati in maniera decisamente radicale.

Gli amici, avendo fame, si erano messi a cucinare della pancetta. Aprirono porte e finestre di casa durante la sua cottura e fu allora che un bel cane fu attratto da quel profumino, presentandosi davanti al loro domicilio e aspettando con pazienza che qualcuno gli desse qualcosa da mangiare.

Gli amici ovviamente gli diedero da mangiare e qualcosa da bere. In realtà era una cagnolina che a un certo punto li ha condotti, attirando la loro attenzione, all’interno della foresta, dove lei aveva nascosto i suoi 7 cuccioli. Era una mamma e aveva bisogno del loro aiuto. Sapeva che loro sarebbero stati in grado di dare una mano alla sua famiglia.

Gli amici hanno comprato loro del cibo per cani, li hanno portati dal veterinario e si sono presi cura di tutti quei cuccioli. E alla fine li hanno pure adottati: mamma Annie, Bear, Brimmy, Daisy, Finn, Gunner, Knox e Rose sono stati fortunati!