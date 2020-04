Un cane dimostra di conoscere perfettamente il suono del suo spuntino preferito (VIDEO) Anche se il proprietario cerca di trarlo in inganno, questo cane riconosce molto bene il suono del suo snack preferito

Questa è la storia di un cane che ha lasciato senza parole il suo proprietario. Mai si sarebbe aspettato una cosa del genere. Questo pastore tedesco è in grado di riconoscere il suono della confezione dei suoi snack preferiti. Anche se il proprietario cerca di trarlo in inganno.

I nostri fedeli amici a quattrozampe riescono sempre a stupirci. Non sappiamo come fanno, ma sono in grado di fare cose che a noi esseri umani appaiono decisamente insolite, stravaganti, particolari. Sarà perché loro hanno i sensi più affinati rispetto ai nostri, ma sono in grado di percepire e riconoscere molto meglio di quanto riusciamo a fare noi. Sia quando si tratta di fiutare con il loro bel tartufo nero, sia quando si tratta di ascoltare.

L’udito dei cani è più sviluppato. È così grazie all’evoluzione: nel corso della loro storia sono stati quasi obbligati a migliorare olfatto e udito per poter sopravvivere nella natura. Oggi molti di loro vivono in comode e accoglienti case e non ne avrebbero bisogno. Ma sfruttano queste capacità per lasciare gli amici umani senza parole.

Questo pastore tedesco, ad esempio, è stato ripreso dal suo proprietario in un video che ha già fatto il giro della rete: nel filmato si vede il cane che placidamente dorme per terra, mentre il proprietario gli fa sentire diversi rumori, che a noi appaiono uno uguale all’altro.

Ma lui si tira su solo quando il proprietario tira fuori la confezione del suo snack preferito e la schiaccia provocando un rumore a lui decisamente famigliare.

Per quanto il suo proprietario cerchi di ingannarlo, questo cane di razza, un bel pastore tedesco, ha dimostrato di riconoscere alla perfezione il suono del suo spuntino preferito. Non c’è niente di più bello al mondo per lui di quel rumore. Forse solo la compagnia del suo umano.