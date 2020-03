Un cucciolo aspetta ogni giorno alla fermata dell’autobus l’autista che gli dà da mangiare C'è un cucciolo che ogni giorno aspetta fedelmente alla stessa fermata dell'autobus un autista dei pullman che gli dà da mangiare

C’è un cucciolo che ogni giorno aspetta con lealtà e fedeltà, e anche un po’ di trepidazione, alla stessa fermata dell’autobus. Perché sa che ogni giorno intorno a quell’ora passerà di lì un pullman guidato da un autista che quotidianamente gli dà da mangiare.

Questa incredibile storia ci arriva dal Brasile, dove ogni giorno un cucciolo di cane sa che arriverà qualcuno a dargli da mangiare. Il povero cagnolino vive per le strade di Santo, a San Paolo: non ha una casa e non ha una famiglia che si possa occupare di lui come ogni essere vivente merita.

Però c’è qualcuno che ha preso a cuore la sua situazione, prendendosi cura di lui come meglio può.

Questo cagnolino, infatti, sa che presentandosi ogni giorno più o meno alla stessa ora nella stessa fermata dell’autobus potrà contare sul buon cibo che un autista della compagnia dei trasporti pubblici porta sempre con se, per darlo a lui. La sua storia, grazie a foto e video che circolano sui social network, sta facendo letteralmente il giro del mondo.

Giorno dopo giorno alla stessa ora, come se avesse un orologio interno, l’animale arriva alla stessa fermata dell’autobus. E si mette in attesa sulla linea gialla, aspettando il pullman giusto guidato dall’autista che si prende cura di lui. Quando si presenta e le porte dell’autobus si aprono, ecco che il cane sale e sembra quasi sorridere. Perché sa che potrà mangiare un pasto sano e buono preparato solo per lui. E infatti quando scende con la bocca piena di cibo o tenuto tra le zampe anteriori sembra più sollevato e sereno.

È davvero una storia molto commovente. È toccante vedere come una persona abbia deciso di prendersi cura di un cane che non è il suo. E che rende felice con un semplice gesto.

Un gesto che dovrebbe diventare virale!