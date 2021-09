I cani protagonisti di film ci incuriosiscono sempre per le loro incredibili storie. Non solo quelle raccontate dal copione che seguono come attori provetti. Ma anche quelle delle loro vite personali. Come il cucciolo in pericolo di vita accolto da Superboy: lui sarà il suo aiutante nella saga di film, ma sappiamo da dove arriva il cane che lo interpreta?

Pepsi è un cucciolo bianco che all’età di 5 mesi è stato trovato abbandonato nella neve. Quando lo hanno salvato, lo hanno subito portato al calduccio nel rifugio locale vicino a Leavenworth, nel Kansas. Ma per lui non c’era posto, c’erano troppi randagi in cerca di casa.

Pepsi rischiava di essere addormentato per sempre. Era troppo giovane perché la sua vita fosse stroncata in quel modo, ma per fortuna è arrivato qualcuno che ha salvato la sua vita. Quel qualcuno si chiamava Melissa Millett ed è un’addestratrice di cani.

Quando i soccorritori hanno trovato Pepsi vicino a una catasta di legna ricoperta di neve in Kansas le condizioni di vita della cagnolina erano terrificanti. Era positiva alla filaria e per lei le possibilità di sopravvivenza erano poche.

Questo perché i rifugi erano pieni. Poi Millett ha visto Pepsi e si è innamorata di lei. E ha deciso che era il cane perfetto per il ruolo di Krypto, il cane Superboy, nella serie HBO Max Titans.

Un cucciolo in pericolo di vita per Superboy, nella famosa serie tv

La donna ha detto che il cane assomigliava tantissimo al personaggio dei fumetti. Anche la foto con indosso un collare dei Kansas City Chiefs condivisa dal rifugio dava l’idea di questa profonda somiglianza.

Nessuno aveva mai addestrato Pepsi, ma non è stato difficile trasformarla nella star che moltissimi conoscono e amato, perché è un’aiutante assolutamente perfetta per un supereroe come Superboy. Tu la conoscevi la sua storia?

