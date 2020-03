Un cucciolo visita il suo proprietario in ospedale e gli ridà voglia di vivere Un cucciolo di cane viene portato in visita al suo proprietario ricoverato in ospedale. E questo gli ridà voglia di vivere

Artur Santaela è un uomo di 86 anni ricoverato in ospedale. In seguito a un incidente avvenuto in casa è stato ricoverato nell'ospedale Emilio Carlos di Catanduva, San Paolo, in Brasile. Si stava lasciando andare, fino a quando non ha ricevuto una visita speciale: quella di Sheik, il cane che con lui condivide casa e vita. L'86enne Artur Santaela adorava trascorrere del tempo con il suo Sheik. Insieme trascorrevano ore fuori a passeggiare. Poi l'incidente, che lo ha costretto in un letto di ospedale. A quell'età demoralizzarsi è facile, ma la visita inaspettata del suo amico cagnolino gli ha fatto tornare la voglia di vivere. Anche il cucciolo a casa sentiva la sua mancanza. Così come l'86enne provava nostalgia perché gli mancava il suo animale domestico: chiedeva sempre alla figlia Celia Santaela se stava bene. La figlia si è dedicata al piccolo cucciolo mentre il padre era via, ma il cane era ogni giorno più infelice. Il suo sguardo era sempre molto triste. La figlia, conoscendo molto bene il legame tra i due, era sicura che il padre sarebbe stato al settimo cielo nel rivedere Sheik. E Sheik sarebbe stato felicissimo di poter rivedere il suo migliore amico umano. Ha così chiesto al dottore se fosse possibile un incontro. I medici conoscono bene gli effetti benefici e terapeutici degli animali domestici, soprattutto nel recupero in convalescenza di persone anziane. E hanno detto di sì. "Avevano solo bisogno di vedersi per stare bene". L'incontro è avvenuto fuori dall'ospedale, per garantire la sicurezza della struttura, del personale e dello stesso paziente. La figlia dell'uomo era estremamente grata per aver permesso l'incontro magico tra il padre e suo amico peloso. Grazie a questo incontro la salute di Artur migliora giorno dopo giorno. E Sheik aspetta con fiducia che il suo amico umano faccia ritorno da lui.