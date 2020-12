Un gattino salvato fa il bagno per la prima volta (VIDEO)

In questo tenero e commovente video è possibile vedere come un gattino salvato fa il bagno per la prima volta; il gattino era rimasto intrappolato all’interno di quello che sembra un tubo profondo situato sul terreno. Fortunatamente il gattino sta bene ma era molto sporco e per questo hanno deciso di lavare quindi il peloso. Sono tantissime le storie i cui i protagonisti sono animali che si trovano in serie difficoltà e non sempre purtroppo riescono a farcela. Questa storia però ha un lieto fine e adesso il piccolo sta bene e vive la sua seconda possibilità.

Il video comincia con una panoramica in cui si mostra il tubo posizionato sul terreno in cui si trova il gatto intrappolato. L’autore del video si avvicina e scorge la presenza del cucciolo con la telecamera. Fortunatamente il gattino ora sta bene perché gli autori e soccorritori sono riusciti a salvare il piccolo . Con estrema attenzione a non far per non far male al gattino, lo prendono e lo portano in salvo. Per fortuna dopo breve tempo, riescono a liberare il gattino; il piccolo è visibilmente debilitato e stanco, ma fortunatamente sta bene. Il gattino salvato fa il bagno per la prima volta; il video si conclude con il gattino lavato e pulito che viene coccolato e aiutato.

Fortunatamente l’autore del video ha deciso di condividere questo splendido video con il mondo del web, con l’intento di sensibilizzare le persone e dare un messaggio importante; salvare e adottare un amico a quattro zampe in difficoltà può rendere tutti più felici. Inoltre il senso di appagamento è davvero alto e tutti possono gioire di una stessa situazione. L’adozione è un atto che denota profondo coraggio e amore; grazie a questo uomo, il cucciolo di gatto ha un’opportunità di vivere felicemente. Salvare una vita è un atto di profondo coraggio e di profondo amore.

