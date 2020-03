Un leone troppo educato Un leone semina il panico tra la gente

I nostri amici a quattro zampe non sono solo ciò che vediamo in apparenza. Sono i nostri migliori amici, sono sempre lì, specialmente nei momenti peggiori. Quindi mi fa molto male vedere animali che non sono curati come meritano i loro proprietari. Quando la polizia spagnola ha ricevuto l’allarme che un leone era in libertà, molti cittadini si sono preoccupati e c’è stato un allarmismo generale.

Non è normale per un leone camminare tra la gente, quindi quando la polizia è arrivata sulla scena erano pronti a vedere qualcosa di molto insolito. Ma nonostante ciò, non era come la polizia aveva pensato.

Si avvicinarono lentamente all’animale, ma quando guardarono più da vicino non era un leone. Era un cane enorme e gigantesco che, non solo era stato trascurato, gli avevano anche tagliato tutto il pelo, fatto in modo tale da farlo assomigliare ad un leone. La polizia, intervenuta, ha provato a passare il lettore al collo del cane e, con grande sorpresa ha trovato un microchip.

La polizia ha rapidamente pubblicato una foto del cane cercando informazione, che non tardarono ad arrivare. Se con il lettore sono stati in grado di trovare i loro proprietari, hanno trovato anche la sua storia.

– Abbiamo aperto un’indagine e aspettiamo il risultato, hanno dichiarato i poliziotti. Alla fine scoprirono che il povero animale subiva maltrattamenti di ogni tipo, come testimoniato dai vicini, ed è stato immediatamente tolto alla sua famiglia d’origine. Ora la polizia lo ha affidato ad un rifugio il quale lo ha messo subito in adozione e già stanno arrivando moltissime richieste.

I maltrattamenti nei confronti degli animali sono una cosa orribile e spero che non si debba più assistere a questi casi terribili.