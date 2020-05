Un modo divertente per scegliere il nome del cucciolo adottato Questa è la storia di una famiglia che ha scelto un modo sicuramente molto divertente per dare un nome al cucciolo adottato

Scegliere il nome di un cucciolo adottato da poco non è facile. Come non lo è scegliere il nome per un bambino che deve nascere o che è appena venuto al mondo. Questa famiglia, però, ha trovato un modo molto divertente per dare un nome al piccolo appena arrivato in casa.

Questo simpatico video è stato pubblicato su TikTok da un utente e poi condiviso sugli altri social network. Ci mostra un modo simpatico e divertente scelto da una famiglia per far scegliere il nome direttamente al cagnolino. Così se non gli piacerà più in futuro non potrà lamentarsi, perché è stato lui a scegliere il bigliettino con il nome.

La famiglia si è messa in cerchio in una stanza e ha escogitato un modo simpatico per far scegliere al cucciolo appena adottato il suo nome. Ogni membro della famiglia ha scritto il suo nome su un bigliettino. Ogni bigliettino è stato messo a terra con sopra una crocchetta.

A questo punto tutti si sono seduti. E il cagnolino è stato invitato a scegliere uno di quei foglietti che era lì per terra. Il cagnolino era un po’ spaesato all’inizio, anche perché molti urlavano e ridevano a squarciagola. Ma poi con calma e qualche coccola ha capito cosa doveva fare.

E alla fine sapete quale nome ha scelto il cane? Canuto. Questo dolce cagnolino si chiama Canuto. Perché ha scelto per terra il bigliettino di chi aveva scelto per lui questo nome per lui.

Cosa significa questo nome? Pare che il suo significato sia semplice: “Essere affascinante che è molto carino“. Di sicuro si addice molto a questo cucciolo dallo sguardo dolce dolce.

Di sicuro la descrizione è perfetta per questo cagnolino, che senza dubbio potrà contare su una famiglia molto numerosa. Numerosa e anche molto affettuosa, non c’è che dire, vista l’accoglienza.