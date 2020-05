Un povero vecchio si prende cura di 22 cuccioli Un vecchio povero e umile si prende cura di 22 cuccioli nonostante viva in povertà

Don Armando è un povero vecchio molto umile e anche molto solo che vive in Perù. Nonostante non abbia niente, può dare a tutti noi una grande lezione di vita: nel suo niente lui ha deciso di aiutare 22 cuccioli, prendendosi cura di loro come meglio può.

Il signore vive nel quartiere Huaycoloro a Lurigancho Chosica, in Perù: un giorno alla sua porta hanno bussato i volontari del gruppo di soccorso Pura Voluntad, che si occupano ogni giorno di dare una mano agli animali in difficoltà e a chi decide di aiutarli. L’uomo anziano vive in condizioni di estrema povertà, ma nonostante questo non si è tirato mai indietro.

Adesso che Don Armando ha bisogno, in un momento di emergenza internazionale come quello che stiamo vivendo, ha aperto le porte della sua casa ai ragazzi, che subito si sono dati da fare per dare una mano a questo brav’uomo che si è sempre preso cura di 22 cuccioli, nonostante le difficoltà economiche.

I volontari hanno lanciato una campagna per raccogliere fondi e cibo per nutrire tutti i cuccioli di Don Armando. E già migliaia di utenti si sono dati da fare, commuovendosi scoprendo la storia di questo anziano signore che dedica la sua vita ai cani bisognosi.

L’uomo ha accolto i volontari con un sorriso che dimostra la sua volontà d’animo e la sua grandissima capacità di amare. Nonostante non abbia niente nemmeno per se, non ha mai esitato a donare tutto a quei cagnolini in cerca di aiuto e di amore.

Don Armando si è commosso per tutto l’aiuto che ha iniziato a ricevere: non per lui, ma perché così finalmente i suoi amati animali avrebbero avuto cibo adeguato e tutte le cure necessarie.

“Grazie mille dal profondo del mio cuore, questo è un dono immenso“, ha commentato l’anziano signore che ci insegna cosa voglia dire amare.