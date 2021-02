Un uomo fortunato viene visitato ogni giorno da un “amico speciale” che emerge dalla neve

Una lontra nella neve come miglior amico. Questa è la storia di un uomo anziano che un giorno ha deciso di dare una mano a un animale selvatico che si trovava in difficoltà nella stagione invernale, soprattutto per quello che riguarda il reperimento di cibo per nutrirsi. Da allora è nato un rapporto d’amicizia davvero splendido.

Fonte Pixabay

Seppo Laamanen è un uomo di 65 anni che vive in una capanna in mezzo alla neve e al freddo in montagna, nella città di Punkaharju, che si trova nella Finlandia orientale.

L’anziano signore un giorno è diventato amico di un animale che mai si sarebbe aspettato di ritrovare. Lo ha visto in difficoltà nella neve e non ha esitato a intervenire per potergli dare una mano a sopravvivere a quelle temperature così fredde.

Seppo Laamanen è abituato a vivere a solo a temperature bassissime. Un giorno ha sentito un rumore fuori sul portico e ha deciso di indagare, visto che non riceveva mai visite. Era convinto fosse un animale selvatico, ma non si sarebbe mai aspettato di sperimentare quello che è accaduto dopo.

Dalla neve sbucata una lontra, affamata e malnutrita. Aveva bisogno di cibo e Seppo Laamanen ha deciso di aiutarla. Dando alla lontra il nome di Iivari.

Lontra nella neve si fida di quell’essere umano dal cuore d’oro

Ogni giorno Iivari si è presentato alla porta di Seppo. Lui gli dava da mangiare vermi e pesci, mentre la lontra gli stava accanto e gli faceva un po’ di compagnia.

Quando la lontra si è rimessa in forze, Seppo pensava che non l’avrebbe più rivista. Ma Iivari da ogni giorno è tornata a casa sua, per dirgli grazie di cuore per quello che aveva fatto per lui.

Una storia d’amicizia che è diventata popolare a livello locale e che ben presto si è diffusa in tutto il mondo.