Un uomo ha vigliaccamente abbandonato il suo cane per strada: il gesto della vicina

La donna adotta il cucciolo abbandonato al suo destino dopo che il suo vicino di casa ha compiuto un atto vigliacco e crudele nei suoi confronti. Come si fa anche solo a pensare di lasciare da solo in mezzo a una strada un povero cagnolino che ha solo bisogno di amore e di una casa calda? Leggere queste storie fa vanire molta rabbia.

La stessa Silvana Loner ha raccontato la storia. La donna ha voluto condividere tutto l’adozione del povero cucciolo Chiclete. Un cane che è stato gettato via dal suo precedente proprietario.

Il cane, infatti, era stato abbandonato dai vicini di casa, che abitavano proprio nella porta accanto alla sua. La donna ha condiviso la sua storia sui social diventando virale, con più di 4mila reazioni e commenti.

Il cane era abituato a vivere in casa, al caldo, era addomesticato. All’improvviso lo hanno sbattuto fuori in strada, sotto la pioggia, il sole cocente, senza cibo e acqua, solo perché l’ex padrone non aveva più voglia di tenerselo.

Vivendo in strada, ben presto il cane si è indebolito. Le sue difese immunitarie si sono abbassate, stava male ed era anche pieno di zecche. Una notte è svenuto in strada. La donna non è più stata a guardare e ha deciso di intervenire.

Fonte Pixabay

Donna adotta il cucciolo Chiclete e gli salva la vita

Il giorno dopo la donna lo ha portato dal veterinario e il cucciolo ha iniziato le cure. Dopo un bel bagno era già un nuovo cane.

Il cucciolo si gode la sua nuova famiglia adottiva. Silvana ha promesso che si prenderà cura del cane per il resto della sua vita. Del resto già viveva con n cane e un gatto!

Fonte YouTube Adopt a Pet

Siamo certi che la donna saprà mantenere la promessa. E che ora il cane è in ottime mani.