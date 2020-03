Una contadina ha rischiato la vita per salvare quella dei suoi animali che stavano per annegare Una contadina è arrivata a mettere a rischio la sua stessa vita pur di salvare dall'annegamento i suoi animali

Questa è la storia di una contadina che ha dimostrato di avere un coraggio enorme e di provare un amore davvero smisurato per i suoi animali, gli esseri viventi più preziosi per lei e per la sua esistenza. E lei non era disposto a perderli. Per quello ha messo in pericolo la sua vita pur di salvare quella dei suoi animali che stavano per annegare.

Faye Russell, una contadina del Derbyshire, in Inghilterra, ha dimostrato cosa vuol dire salvare chi si ama. Sì, anche gli animali. Dopo le devastazioni di Storm Dennis centinaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case per evitare il peggio.

Il 16 febbraio Russell ricevette una telefonata da un vicino perché alcuni dei suoi agnelli e delle sue pecore erano rimasti intrappolati nelle piogge torrenziali che avevano creato dei veri e propri fiumi che si portavano via ogni cosa. Gli animali rischiavano di annegare. Faye Russell non ci pensò due volte e si lanciò in soccorso dei suoi animali.

La 26enne si è legata una corta intorno alla vita, la legò e la saltò nell’acqua gelida per salvare i suoi animali. Tutta la fattoria era sott’acqua ed è stato un lavoro lungo e faticoso spostare gli animali più in alto. Speravano sarebbe bastato, ma il giorno dopo tornò la pioggia e la situazione si fece più preoccupante.

La pioggia trascinava tutto via con se. Vento e pioggia spazzavano ogni cosa. Le pecore sono finite sott’acqua. Nonostante i campi fossero sotto metri di acqua, la ragazza non ha mai smesso di cercare di salvare i suoi animali, mettendo a rischio la sua vita.

Nella vita di ogni agricoltore gli animali sono la prima cosa. Sono ciò per cui vivono, ha raccontato la giovane. Non è stato facile, ma grazie all’aiuto dei vicini e una squadra di volontari alla fine è riuscita a salvarli.

Per fortuna tutto è andato bene!