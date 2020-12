Una dolce gattina non riesce a mangiare la crema che ha sul naso (VIDEO)

In questo dolce video si vede come una gattina non riesce a mangiare la crema che sul naso, mentre la padrona addobba la casa per le feste

In questo dolcissimo e tenero video si vede come una gattina non riesce a mangiare la crema che ha sul naso, rendendo tutto particolarmente divertente. Il periodo natalizio è il periodo più bello dell’anno e la padrona di questi gattini ha deciso di coinvolgere i propri gatti nella preparazione delle decorazioni.

La padrona, infatti, fa indossare ai propri pelosi dei cappellini molto carini a tema natalizio e poi prepara l’albero; certo, quando nella stessa casa c’è un albero di Natale e un gatto, bisogna prestare davvero tanta attenzione; quando i gatti sono diversi, l’attenzione deve essere raddoppiata. I felini, infatti, hanno l’innata capacità di trasformare un albero di Natale in un disastro di Natale e per evitare che ciò avvenga, è importante essere prudenti.

Nella descrizione che accompagna il filmato l’autrice del video e padrona dei felini ha scritto una cosa che è ben visibile; ovvero lei, insieme ai suoi pelosi, sono intenti ad addobbare la casa per le feste. Più precisamente la padrona prova ad addobbare la casa, nonostante la presenza avversa dei pelosi; presenza che si fa sempre più minacciosa ogni volta che un gatto si avvicina ad un addobbo. I pelosi, infatti, sono particolarmente attratti dall’albero e la padrona deve stare attenta che questi non giochino con le decorazioni.

Il video della durata di circa sei minuti è davvero dolce; la gattina non riesce a mangiare la crema che ha sul naso, mentre gli altri gatti si rilassano e sono attratti dalle luci e dai colori. È il periodo più bello dell’anno per questi gatti che non riescono proprio a non toccare nulla. Decidere di vivere con dei gatti è un’esperienza bellissima che dona tantissime gioie; però durante il periodo natalizio è indispensabile prestare molta attenzione ai pelosi. Questi non solo possono distruggere tutte le decorazioni, ma, cosa più importante, possono farsi seriamente male. L’attenzione e le precauzioni sono quindi indispensabili per trascorrere un Natale senza rischi.