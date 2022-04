Come aiutare un povero cucciolo che si era messo nei guai finendo in una fessura troppo stretta per i soccorritori, per riuscire a tirarlo fuori sano e salvo? In questo salvataggio i suoi eroi umani hanno avuto un’idea geniale: il trucco della salsiccia per salvare il cane intrappolato funziona sempre. Ecco come sono andate le cose.

Fonte foto da Facebook di Boscastle Coastguard Team

La storia è stata raccontata dalla pagina Facebook del Boscastle Coastguard Team. Henry è un cane da lavoro che l’8 aprile scorso è scomparso da Boscatle, un piccolo villaggio che si trova in Cornovaglia, in Inghilterra. Ha fatto perdere le tracce di sé in breve tempo.

Le autorità hanno subito messo in azione la macchina dei soccorsi, utilizzando anche un drone per provare a individuarlo dall’alto. Ma per 24 ore Henry sembrava sparito completamente nel nulla. Si temeva fosse caduto in una delle fessure presenti nel bosco e non fosse sopravvissuto alle ferite.

Due giorni dopo la guardia costiera di Boscastle e la squadra di soccorso della guardia costiera di Bude hanno raggiunto un luogo dove qualcuno aveva avvistato un cane. Era una fessura molto profonda vicino al luogo dove Henry era sparito nel nulla.

Hanno subito iniziato un’operazione di salvataggio, ma come riuscire a convincerlo a collaborare visto che era spaventato? Hanno puntato tutto sulla passione dei cani per la salsiccia e grazie a questo escamotage lo hanno tirato fuori in breve tempo.

Fonte foto da Facebook di Boscastle Coastguard Team

Come usare una salsiccia per salvare il cane intrappolato

Un soccorritore si è calato con mezzo involtino di salsiccia e alcune prelibatezze e la strategia ha funzionato, anche perché era da un giorno che non metteva niente sotto i denti il povero Henry.

Fonte foto da Facebook di Boscastle Coastguard Team