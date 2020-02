Uomini coraggiosi rischiano la vita per salvare due volpi dall’alluvione Uomini coraggiosi hanno deciso di rischiare la vita per riuscire a salvare due volpi durante un'alluvione

Siamo in Canada, a Saskatchewan, una città che recentemente è stata colpita da una terribile tragedia: un acquazzone torrenziale che ha causato un’alluvione senza precedenti, che ha messo a rischio non solo le persone, ma anche gli animali. Se non fosse stato per questi uomini coraggiosi, le volpi sarebbero sicuramente morte tra le acque.

A Saskatchewan hanno dovuto fare i conti con una perturbazione che ha messo a rischio la vita di tutti quanti. La solidarietà in questi casi non è mai troppa.

E se di solito agisce nei confronti di altre persone, ecco che ci sono stati dei ragazzi che hanno deciso di mettere a rischio la propria vita pur di salvare quella di alcuni animali selvatici.

Due uomini hanno deciso di agire prima che fosse troppo tardi, per andare in soccorso di due volpi: gli animali selvatici non riuscivano più a uscire dalle acque che li avevano di fatto intrappolati e che rischiavano di ucciderli. I giovani sono prontamente intervenuti per aiutare gli animali a tornare a galla, visto che le strade erano inondate dall’acqua. Gli uomini hanno nuotato con coraggio fino ad arrivare da loro. E portarle in salvo.

Il salvataggio è stato documentato in tempo reale su Twitter da uno dei loro amici, Derek Roeher, che ha twittato le loro azioni eroiche. I suoi amici ci hanno messo circa un paio di minuti per arrivare a nuoto dalle volpi, recuperarle e portarle sul loro camion. Un animale ha anche cercato di scappare, ma poi ha capito che doveva fidarsi di loro, perché non aveva alternative se voleva sopravvivere.

I ragazzi sono riusciti a compiere un vero e proprio miracolo. Hanno messo a rischio la loro stessa vita pur di salvare quella di due poveri animali che, altrimenti, sarebbero morti in acqua. Ci fossero più persone così coraggiose nel mondo.