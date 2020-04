Uomo arrestato per aver abbandonato il gatto in strada Un uomo è stato arrestato dagli agenti con l'accusa pesante di aver abbandonato il suo gatto in strada: ecco come è stato scoperto

Dal Brasile ci arriva la storia di un uomo che ha pagato caro il suo gesto. Come si fa a lasciare in mezzo a una strada una povera creatura innocenti? Quest’uomo è stato accusato di aver abbandonato il suo gatto per la strada. E per questo motivo è stato arrestato.

Ancora non riusciamo a capire come si faccia ad abbandonare per strada un povero animale indifeso. Così facendo si sa perfettamente a quale destino andrà incontro quella creatura. Quando gli animali hanno sempre vissuto con gli esseri umani, non riescono facilmente ad abituarsi alla vita di strada.

Rischiano di finire sotto una macchina, di morire per aggressioni di altri animali o semplicemente di fame e di sete, perché non sanno come procacciarsi il cibo.

Purtroppo troppe persone ogni giorno in ogni parte del mondo abbandonano a un destino crudele i loro animali domestici. Come è successo nel comune di Vacaria, a Serra do Rio Grande do Sul (RS), in Brasile. Qui un uomo è stato arrestato dall polizia federale Rodoviàaria (PRF) con l’accusa di aver abbandonato un gattino sulle rive del fiume. È stato colto in flagrante e a nulla sono valse le sue giustificazioni: è finito in manette e ora dovrà rispondere di fronte a un giudice per le accuse di abbandono e maltrattamento di animali.

Secondo quanto riportato dalla polizia stradale, l’uomo è stato visto proprio mentre abbandonava il gatto in strada. Era a bordo della sua auto, quando è sceso e a bordo strada ha preso l’animale e semplicemente lo ha abbandonato lì. Ma gli è andata male, dal momento che è stato visto. Quando gli hanno chiesto cosa stesse facendo, ha cercato di giustificarsi in qualche modo, ma non c’è giustificazione che tenga quando si compiono atti di questo tipo.

Il gattino ora si trova ospite in un rifugio della ONG Amigo del Bicho, a Vacaria. Rimarrà con i volontari fino a quando non sarà pronto per essere dato in adozione.