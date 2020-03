Uomo chiama i volontari per salvare due cani randagi, ma poi scoppia a piangere All'improvviso è scoppiato a piangere ed ha iniziato a chiedergli scusa: "lo sto tradendo".

Era un giorno come un altro, quando un uomo gentile ha deciso di telefonare alla associazione Hope For Paws e di raccontare ai volontari di due pitbull randagi, che aveva curato vicino a casa sua. Purtroppo lui non poteva adottarli, perché aveva già un cagnolino.

Il racconto di uno dei volontari: “per telefono ci ha spiegato che il pitbull maschio aveva paura degli umani e che lui ci aveva messo tantissimo tempo a guadagnare la sua fiducia. Così ci siamo recati sul posto e l’uomo, in modo gentilissimo, ci ha portato da due cani. Le femmina si è avvicinata subito e si è lasciata toccare. Il maschio è rimasto in fondo, cercava di capire curioso, ma allo stesso tempo era terrorizzato. Si fidava soltanto di lui e di nessun altro. Ad un certo punto, l’uomo è scoppiato a piangere, perché si sentiva in colpa, come se lo stesse tradendo.

Se è avvicinato al cane ed è iniziato ad accarezzargli la testa e a dirgli: mi dispiace piccolo, mi dispiace davvero. Avrai una vita migliore.

Si era affezionato ai due pitbull, ma non aveva la possibilità di portarli a casa e ci ha spiegato che i bambini si divertivano a tirare loro le pietre e che l’unica cosa che voleva, era dargli una vita migliore.

Alla fine, dopo ore, siamo riusciti a caricare entrambi i cani sul nostro veicolo e a raggiungere una struttura veterinaria. La femmina, Irene, ha sorriso per tutto il viaggio mentre George ha continuato ad essere terrorizzato.

Dopo la visita medica c’è stata data la triste notizia. Il maschio aveva un cancro alle ossa. Se quell’uomo non ci avesse chiamato, il cancro si sarebbe diffuso e George sarebbe morto. Grazie alla sua chiamata, invece, è stato sottoposto ad un intervento e dopo un lungo periodo di riabilitazione, si è riunito con la sua amata Irene.

Oggi stanno bene e saranno adottati soltanto insieme.

George ha capito che quelle persone gli hanno salvato la vita e adesso gli è riconoscente.