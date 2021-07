Questa è la storia di un uomo dal cuore d’oro che vede una creatura in difficoltà in mezzo alla strada e non si volta dall’altra parte. Si ferma di fronte al povero cane tremante che vive in strada e che non ha nessuno che si prenda cura di lui con amore, dedizione e pazienza e lo copre. Così potrà affrontare meglio quella notte gelida.

Fonte foto Pixabay

In tutto il mondo il problema dei cani randagi è un fenomeno che deve richiedere ancora più attenzione. Ci sono molte persone e organizzazioni straordinarie che fanno la parte. Ma ognuno di noi deve fare qualcosa per migliorare la vita dei poveri trovatelli.

La popolazione di cani e gatti trovati in strada è davvero incredibile. E ci sono paesi dove la situazione è resa più difficile da abusi, umiliazioni, fame, freddo, violenze. Un ragazzo ci dimostra come ognuno di noi può fare la sua parte per rendere migliore la loro vita.

Una videocamera di sorveglianza ha immortalato un ragazzo che cammina per strada. All’improvviso si accorge di un povero animale che trema dal freddo. Non può portarlo evidentemente a casa, ma vuole fare in modo che possa vivere meglio.

L’uomo si avvicina a quel povero animaletto in difficoltà. Lo fa con cautela per non spaventarlo. E il cane sembra fidarsi ciecamente di lui, tanto che si fa coprire senza fare una piega. Quel giorno il freddo è così intenso e lui non può credere in quel tepore che finalmente prova grazie all’aiuto di uno sconosciuto.

Fonte foto da video di YouTube @BpHQuex

Il cane tremante trova un po’ di tepore grazie a quell’uomo sconosciuto

Non sappiamo se quell’uomo sia poi tornato indietro a prendere il cane e magari portarlo in un rifugio. Oppure se ha chiamato un’associazione, ma il suo gesto ha commosso tutti quanti.