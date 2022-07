Purtroppo, però, per l'uomo non c'era più niente da fare

Tragedia in Veneto: uomo di 69 anni muore in un canale a Vicenza. Stava passeggiando insieme al suo cane quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, è caduto all’interno del canale. Purtroppo la caduta è stata fatale per lui. Il suo cane, però, è comunque corso a chiamare i suoi amici per lanciare l’allarme sperando di poterlo salvare.

La tragedia ha avuto luogo nell’area dei Colli Berici, in provincia di Vicenza. Il padrone del cane è scivolato all’interno del canale, sparando nelle acque del torrente Bisatto. Un incidente tragico per Dino Renso, un pensionato di 69 anni che ha lavorato come operaio, prima, e come artigiano, poi.

Dino Renso viveva a Ponte di Castegnero, ma spesso andava a Colli Berici, dove aveva degli amici con i quali si incontrava in un bar che Black, il suo cane, conosceva bene. Per questo il cucciolo è corso da loro quando non ha più visto il suo miglior amico umano, sparito nel nulla in quelle acque.

Quando Black non ha più visto Dino Renso, scivolato nel canale, è subito corso al bar frequentato dal suo papà umano, lanciando così l’allarme. I clienti e i barirsti conoscevano bene il cane e il suo padrone e sono andati immediatamente a cercarlo.

Quando hanno trovato Dino Renso, però, ormai era troppo tardi. Probabilmente l’uomo è caduto in quel canale a causa di un malore. Lo hanno trovato morto in acqua, intorno all’alba, dopo aver lasciato il bar insieme al suo Black alle 23 della sera prima.

Fonte foto da Pixabay

Dino e Black, poco prima di partire per una passeggiata serale sul canale, erano stati proprio in quel bar a chiacchierare un po’ con gli amici. Alle 23 avevano lasciato il locale e poi molte ore dopo l’amara scoperta.

Gli amici del bar hanno anche chiamato i Carabinieri e i vigili del fuoco. Sul posto anche una squadra di sommozzatori. Il corpo è stato trovato all’alba a 10 chilometri di distanza da dove il pensionato era caduto.