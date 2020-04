Uomo in ospedale per il Coronavirus chiede disperatamente aiuto per salvare il suo cane Un uomo ricoverato in ospedale a causa dell'infezione da Coronavirus chiama lo sceriffo per aiutare il suo cane

Molti cani e gatti stanno affrontando con difficoltà l’epidemia da Coronavirus. I loro proprietari magari sono finiti in ospedale e a loro chi ci pensa? Questa è la storia di un uomo ricoverato in ospedale per Covid-19 che ha chiesto disperato aiuto per salvare il proprio cane.

Questa è la storia di un uomo che vive in Florida che è stato ricoverato in ospedale dopo aver provato dei sintomi tipici del nuovo Coronavirus. L’uomo era sia preoccupato per le sue condizioni di salute sia per il suo cane, il suo adorato pastore tedesco, che era rimasto tutto solo a bordo della barca dove l’uomo viveva.

Era davvero disperato, perché non c’era nessuno che si prendesse cura di lui. Ha chiesto che qualcuno andasse a salvarlo.

Il paziente ricoverato in ospedale ha mandato una richiesta disperata all’ufficio dello sceriffo della Contea di Martin, chiedendo che qualcuno intervenisse per poter salvare il suo cane. Non aveva avuto altra scelta, è dovuto andare in ospedale lasciandosi alle spalle il povero cane. Per fortuna alcuni ufficiali sono andati subito in soccorso del cane.

Gli agenti, indossando tutte le protezioni contro il Coronavirus, sono saliti a bordo della barca che era ancora ancorata in porto. Il pastore tedesco si è subito affidato a loro: stava bene, era in buona salute. Lo hanno subito portato a terra. Il cane era felice e sollevato di poter finalmente scendere da quella barca e di poter avere qualcuno che finalmente si prendesse cura di lui. Il cane è stato poi trasferito in una struttura dove sarà ospitato fino a quando il suo proprietario non si sarà rimesso in ottima salute. L’ufficio dello sceriffo ha scritto sui social: “Bel lavoro di un team straordinario che ha portato a termine la missione, nonostante le circostanze”.

Tante persone si sono congratulate con lo sceriffo per il bel gesto.