Uomo lega il cane all’albero nel cuore della notte e poi lascia la città Un uomo nel cuore della notte ha legato il povero cane all'albero, per poi lasciarlo lì da solo e lasciare per sempre la città

Questa è la storia di un povero cane che nel cuore della notte è stato legato a un albero e praticamente abbandonato dall’uomo che, invece, avrebbe dovuto prendersi cura di lui. Lo stesso uomo che lo ha lasciato lì senza voltarsi indietro, lasciando la città per sempre.

Un uomo a Orlando, in Florida, ha legato il suo pitbull marrone e bianco all’albero del suo vicino di casa. Lo ha fatto in piena notte, senza che nessuno potesse fargli nulla per impedirgli di fare quel gesto insensato.

Poi l’uomo ha lasciato la città per sempre, senza voltarsi mai una volta per cambiare idea e tornare a riprendersi il cane che gli era stato fedele per tutta la sua vita. Lui sì che era stato leale con lui e mai si sarebbe aspettato quel trattamento.

Il mattino dopo il vicino di casa ha trovato il dolce pitbull legato all’albero, steso per terra, con un volto molto triste. Accanto a lui c’era un bigliettino in cui il vecchio proprietario aveva lasciato un messaggio: “Lascio la città per andare in California per stare con mia madre e mio fratello durante questa pandemia. Per favore, prenditi cura di Lincoln o trovagli una buona casa. Mi fido di te e ti affido il mio piccolo. Mi dispiace”.

Purtroppo la vicina di casa non poteva tenere quel dolce cagnolino, ma non lo ha lasciato lì da solo. Ha chiesto aiuto ai volontari del Pittie Party della Florida Centrale. Mayson Jones ha preso Lincoln e lo ha portato a casa sua. Nel tentativo di distrarre il cane, a cui mancava tantissimo il suo padrone, ha giocato un po’ con lui in cortile. Lincoln si è divertito moltissimo e ha sfoggiato il suo sorriso più grande, dimostrando di essere grato per tutto quell’aiuto. Il rifugio ha poi cercato qualcuno che si potesse prendere cura di lui. Melanie Anderson si è fatto avanti e ha deciso di aiutare il cagnolino fino a quando non fosse stata trovata una casa per sempre.