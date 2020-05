Uomo salva 600 cani e dorme con loro Uomo cerca aiuto e riparo per 600 cani con cui dorme dopo averli salvati dalla strada

Quest’uomo ha compiuto un’impresa eroica, ma adesso ha bisogno di aiuto, perché non sa come andare avanti. Lui ha salvato più di 600 cani e quando fuori è freddo dorme con loro, ma ha bisogno di dare a questi poveri animaletti un riparo sicuro e caldo.

Dejan è un uomo che fa di tutto ogni giorno per prendersi cura dei 600 cuccioli che ha salvato. Ma vive a temperature improponibili: in Serbia, dove abita, di notte in inverno le temperature possono anche avvicinarsi a – 20 gradi e non è assolutamente facile sopravvivere in strada. Lui non ha spazio per tutti quanti e ha bisogno di qualcuno che gli dia una mano per soccorrere questi poveri animali soli.

Per Dejan e i suoi cani la situazione è molto complicata perché l’uomo ha solo una casa di legno dove possono dormire lì. Quando è inverno la situazione è ancora più delicata, perché il rischio è che possano morire dal freddo.

Dejan dispone di una stufa e accende il fuoco per scaldarsi, ma è solito dormire con tutti i cani insieme per creare calore e per permettere a tutti di poter dormire al giusto tepore, anche quando fuori le temperature sono ai minimi.

Ormai da tantissimo tempo ospita tantissimi cani che non avevano una casa. Almeno da una decina di anni. “È bello vederli russare e dormire, perché so che siamo sopravvissuti a un altro giorno”, ha raccontato Dejan quando è stato intervistato.

Finora ha fatto tutto quello che è in suo potere per poter aiutare i suoi amici a quattro zampe, in modo tale che abbiano sempre le migliori condizioni possibili e possano sopravvivere anche al freddo inverno che in Serbia inizia a novembre e può arrivare a durare fino a maggio.

Dejan non è un semplice uomo, è un vero e proprio angelo. E adesso ha bisogno di aiuto e chiede dal suo profilo di Instagram che qualcuno si prenda cura di loro per sempre.