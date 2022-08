Uomo salva cane ferito portandolo in spalla per evitare che venga calpestato dalla folla

Fa di tutto per portarlo via da lì

Un uomo salva un cane ferito, portandolo in spalla per metterlo al sicuro: aveva paura che la folla intorno a loro, presente per una famosa festa in strada, lo avrebbe potuto calpestare. Le immagini dell’incredibile salvataggio del povero cucciolo stanno facendo in queste ore il giro del web.

Le immagini si riferiscono al Circuito Folia de Fortaleza, il carnevale che in Brasile si celebra non a febbraio, ma fuori stagione, alla fine del mese di luglio, nella città di Fortaleza, capitale dello stato di Ceará, nel Brasile Nordorientale.

Le persone sono tante in strada. Camminano, corrono, ballano, cantano, scherzano tra di loro, in un momento di grande gioia da condividere insieme. Tra di loro, però, c’è un uomo che tenta disperatamente di portare via da tutta quella confusione un cane che è evidentemente disperato e spaventato.

Quell’uomo è Mateus Araújo, un ingegnere che, mentre tutti gli altri festeggiano, porta sulla sua spalla un cane. Non è il suo cucciolo, è un randagio, che lui ha individuato tra la folla, capendo che si trovava in difficoltà. Era ferito a una zampa e non riusciva a uscire da quel fiume di gente.

Il cane ha rischiato di morire calpestato dalla folla: qualcuno, forse un po’ alticcio, lo aveva anche preso di mira, iniziando a tirargli dei calci. Lui da solo non poteva difendersi, malmesso com’era. Per fortuna c’era lì Mateus Araújo pronto ad aiutarlo.

Uomo salva cane ferito portandolo in spalla: la gente gli dava persino dei calci

In quel momento, non ci ho pensato due volte, volevo solo tirarlo fuori da quel pasticcio con urgenza. L’ho tirato fuori dalla sua agonia e l’ho messo fuori dal fiume di persone con l’aiuto degli organizzatori della festa.

L’uomo lo ha messo al sicuro, ritratto da un filmato che vede protagonista anche una signora che gli dà una mano ad aprirsi un varco in quella folla.