Uomo salva un cane che ha rischiato di finire strangolato in un ascensore Un video ha immortalato il momento in cui un uomo ha salvato la vita ad un cane che rischiava di rimanere strangolato in un ascensore

Dalla città statunitense di Houston, in Texas, ci arriva una storia davvero incredibile. Una telecamera di sorveglianza ha ripreso il momento in cui un uomo è riuscito a salvare un cane da morte certa che rischiava di fare una brutta fine e finire strangolato dalla porta di un ascensore che si era chiusa pizzicando dentro il suo guinzaglio.

Johnny Mathis è un uomo di 27 anni di Houston. Stava tornando a casa dopo il lavoro. Aveva parcheggiato la sua auto nel garage sotterraneo che si trova sotto il condominio di appartamenti dove l’uomo vive. Il ragazzo ha raccontato alla CNN di essere appena uscito dall’ascensore, quando una donna ha preso il suo posto.

La telecamera di sorveglianza ha immortalato il momento in cui la ragazza entra al suo posto dentro l’ascensore. Con il cane, un piccolo di Pomeranian, al seguito.

Non si capisce per quale motivo la ragazza, una vicina di casa di Johnny Mathis, non si sia accorta che, mentre lei era entrata dentro l’ascensore, il cane era rimasto fuori. Con il guinzaglio che sarebbe potuto diventare un cappio. La sua fine era tracciata: il cane sarebbe morto impiccato a causa di una disattenzione che poteva risultare fatale per la povera creaturina.

Ma un eroe era lì nei paraggi. Johnny Mathis era rimasto colpito dal cane, perché era molto carino. E perché aveva notato che aveva un guinzaglio troppo lungo. E per fortuna aveva continuato a guardare il cane, perché, come dimostra il filmato di sorveglianza, il cane ha rischiato di morire, esitanado prima di salire e non riuscendo a entrare prima che le porte si chiudessero. Il guinzaglio è rimasto incastrato nella porta. E subito Johnny Mathis è intervenuto, perché aveva capito cosa stava succedendo.

Il ragazzo ha fatto di tutto per poter salvare il cane, mentre l’ascensore continuava a salire e di sicuro presto avrebbe strozzato quella povera creatura innocente.

Per fortuna il video ha un lieto fine. L’uomo ha raccontato che mentre lottava per salvare il cane, sentiva la proprietaria urlare e piangere dietro la porta, come se fosse in preda a una crisi di panico isterico.

Il ragazzo cercava di rassicurarla per dirle che stava bene, ma finché non ha riabbracciato il suo cane non si è calmata.

Il video ovviamente è stato visualizzato migliaia di volte. E sono molti i commenti in cui il ragazzo viene definito un eroe.