Spesso parliamo della fedeltà e della lealtà dei cani verso i loro migliori amici umani. Ma raramente ci soffermiamo a pensare quanto tuto questo sia vero anche al contrario, con padroni che darebbero la vita per i loro pets. Come l’uomo che salva il cucciolo in mare, che rischiava di affogare, ma non riesce a sopravvivere tra le onde.

Questa tragica vicenda ci arriva da Valparaíso, una città che si trova in Cile, in Sud America. L’uomo protagonista purtroppo non c’è più, perché è morto nel tentativo di salvare il suo adorato cucciolo in difficoltà tra le onde del mare.

La famiglia aveva deciso di trascorrere una giornata di divertimento su una spiaggia di Algarrobo. Ma si è trasformata in una tragedia, perché mentre cercava di salvare il cane che rischiava di affogare in mare, il propietario ha perso la vita.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Investigativa, l’uomo si trovava a passeggio con il suo cane in spiaggia, giovedì 1 luglio. Camminava tutti lungo la riva, quando il cucciolo ha deciso di tuffarsi in mare per bagnarsi le zampe.

Ma a un certo punto un’onda lo ha travolto e lo ha trascinato a largo. Notando che non ce la faceva a tirarsi in salvo da solo e notando che andava sempre più in profondità, l’uomo non ha esitato e si è tuffano in mare per soccorrerlo.

Uomo salva un cucciolo in mare ma perde la vita

Il proprietario è riuscito a mettere in salvo il cane, ma quando entrambi stavano raggiungendo la salvezza a riva, un’onda lo ha travolto. Il suo corpo è stato trovato dalla Marina.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. Era troppo tardi per lui e l’uomo è morto così, compiendo un ultimo gesto d’amore verso il suo fedele miglior amico. Una tragedia davvero terribile che getta la famiglia nello sconforto.

