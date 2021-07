Il bellissimo video del salvataggio di un cervo che stava affogando nel fiume: un uomo si è gettato in acqua

Chad Wallace è un uomo dal grande cuore che risiede a Looneyville, Texas e recentemente le sue immagini si sono diffuse sul web, dopo che ha salvato un cervo.

Stava percorrendo un sentiero vicino ad un fiume, quando ha visto il piccolo cervo che stava per annegare. Senza nemmeno fermarsi a pensare, Chad si è tuffato in acqua e lo ha portato in salvo. A quanto pare non tutti gli eroi indossano un mantello!

Quest’uomo ha avuto il coraggio di mettere a rischio la propria vita per salvare quella di quello che per molti è soltanto un animale.

Non potevo lasciarlo morire. Non me lo sarei mai perdonato.

Chad si trovava in compagnia di alcuni amici, quando in lontananza ha visto qualcosa dimenarsi nell’acqua. Così ha iniziato a camminare lungo il sentiero e ha notato il cervo in difficoltà. Gli altri suoi amici lo hanno seguito ed hanno ripreso l’intera scena del salvataggio con i loro cellulari.

Il video del salvataggio del cervo

L’uomo si è tolto velocemente i vestiti, si è gettato in acqua ed ha nuotato fino a raggiungere l’animale in pericolo. Lo ha afferrato e poi ha raggiunto il molo. Tutti i presenti hanno iniziato ad applaudire le mani.

Dopo il salvataggio, insieme ad alcuni amici, Chad ha preso l’auto e si è diretto verso un bosco vicino. Fortunatamente è riuscito a trovare la madre del cucciolo!

Quando è arrivato il momento di andare via, il cervo si è voltato più volte a guardare il suo salvatore, come se volesse ringraziarlo per avergli salvato la vita. Di seguito potete vedere la scena con i vostri occhi:

Entrambi i video si sono diffusi sul web e hanno fatto il giro del mondo in poche ore. Milioni di persone si sono complimentate con questo eroe! Una scena che di certo non si vede tutti i giorni!