Urlare contro i cani fa male alla loro salute Lo sapete che urlare contro i cani non solo non serve a niente, ma fa anche male alla loro salute e al loro benessere

Come vanno addestrati i cani? Le teorie al riguardo sono diverse. C’è chi crede nei rinforzi positivi, che li premia con snack e premi, mentre altri praticano i rinforzi negativi. Ma urlare contro i cani non solo non serve a niente, ma può anche far male alla salute e al benessere dei cani. Lo dice la scienza!

Uno studio dell’Università di Porto ha deciso di smentire una volta per tutte quelle teorie campate per aria secondo le quali urlare ai cani e punirli fa bene alla loro educazione. Assolutamente no, non è così e i ricercatori o hanno dimostrato in uno studio che finalmente mette a tacere tutte queste false credenze che fanno male ai nostri amici pelosi.

I ricercatori hanno condotto lo studio su 92 cani, 42 provenienti da scuole di addestramento per cani che si basano su rinforzi positivi e 40 da scuole che invece usano rinforzi negativi. I cani sono stati seguiti in tre allenamenti, durante i quali sono stati prelevati sei campioni di saliva, tre a casa e tre dopo gli allenamenti. Tramite dei video hanno analizzato la quantità di atteggiamenti legati allo stress.

I ricercatori poi hanno osservato che i cani addestrati con urla e punizioni avevano comportamenti più legati allo stress, erano più tesi, più stanchi e la loro saliva aveva alti livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, dopo ogni allenamento. I cani istruiti con rinforzi negativi erano più infelici e pessimisti, oltre che più apatici.

Cerchiamo di tenerlo a mente quando la prossima volta sgridiamo i nostri cani perché hanno combinato qualcosa che non dovevano o li puniamo in qualche modo. Perché questo influisce particolarmente sul loro comportamento e anche sul loro benessere, oltre che sulla loro felicità.

Meglio utilizzare i rinforzi positivi per poter educare i nostri amati amici pelosi. Questi sì che funzionano meglio.