Utah, cane si accorge di un terremoto di più di 5 gradi prima della scossa (VIDEO) Nello Utah un cane si è accorto di un terremoto superiore a 5 gradi prima che le persone avvertissero la scossa

Chi lo ha detto che gli animali non avvertono prima di noi il terremoto? Siamo nello Utah e questa è la storia di un cane di nome Bear che si è accorto di un terremoto di più di 5 gradi (5.7 per la precisione) prima che chiunque altro si accorgesse della scossa.

Un video di sorveglianza posto all’interno di una casa mostra la reazione del cane di famiglia pochi minuti prima di una scossa di terremoto di magnitudo 5.7, che ha colpito la città di Murray, nello Utah. Una scossa decisamente intensa, che tutti hanno sentito, ma che questo cagnolino, che si chiama Bear, ha avvertito prima di chiunque altro. Quindi gli animali domestici sentono davvero prima il terremoto?

Secondo quando riportato da Weather Channel, Bear stava dormendo beatamente sul divano di casa, quando all’improvviso si è svegliato di soprassalto. Era vigile e attento e puntava lo sguardo da una parte all’altra, visibilmente preoccupato di qualcosa che ancora doveva accadere.

E infatti solo 30 secondi dopo il terremoto ha iniziato a scuotere la sua città e la sua casa, svegliando i suoi proprietari. Ma Bear era già corso da loro, forse voleva in qualche modo avvisarli o assicurarsi che si svegliassero in tempo.

Gli esperti sottolineano che forse i cani sono in grado di sentire l’attività sismica ancor prima degli esseri umani, riuscendo a captare tremori e rumori della terra che a noi potrebbero sfuggire. E il video che ritrae Bear potrebbe essere la dimostrazione. Un attimo prima il cane sta dormendo senza preoccuparsi di nulla, mentre un attimo dopo eccolo vigile e attento, come se avesse captato il pericolo e si fosse svegliato dal suo sonno notturno per poter proteggere la sua casa e la sua famiglia. Il tutto 30 secondi prima che la terra iniziasse a tremare in maniera decisamente violenta, costringendo alcune persone a riversarsi per strada.