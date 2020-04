Vallo di Nera, la storia di Ciack, il cane meticcio che porta la spesa agli anziani Ciack, il cane meticcio di Vallo di Nera porta la spesa ai suoi anziani proprietari che non possono uscire di casa, ecco la sua storia

Questa è la storia di Ciack, un cane meticcio che abita a Vallo di Nera, un piccolo comune umbro di 352 abitanti. Ciak è diventato famoso per una cosa straordinaria che fa per i suoi proprietari: porta loro la spesa ogni giorno, dato che loro non possono uscire di casa. Ecco chi è Ciak, il meticcio della Valnerina.

Vi vogliamo raccontare la storia di Ciack, un bellissimo cane meticcio nero di circa 40 kg, della Valnerina. I suoi proprietari sono Riccardo, 82 anni e Onelia, 74 anni. Lo hanno accolto nella loro casa 4 anni fa e, da allora, tra loro si è creato un legame fortissimo. Riccardo e Onelia sono anziani e hanno qualche problema di salute e, di loro, si occupa la figlia Cinzia.

Coronavirus in Umbria, la storia di Ciack il cane che porta la spesa agli anziani in Valnerina13.04.2020 Porta la… Gepostet von Francois Riggi am Montag, 13. April 2020

Cinzia non può andare a trovarli, data la situazione di emergenza che sta affrontando il nostro paese in questo momento. La donna preferisce non andare a casa loro per tutelare la loro salute ma questo non significa che non li aiuta. Cinzia compra per loro tutto quello che serve e poi la mette in una busta e la affida a Ciack, il loro cane.

Le basta digli “vai a casa adesso” e Ciack, il bellissimo cagnolone nero, si avvia per le strade del pittoresco borgo. Una volta arrivato a casa, Ciack consegna la busta a Riccardo e Onelia che possono così preparare il pranzo e la cena.

Vallo di Nera è un piccolissimo comune italiano di 352 abitanti della provincia di Perugia. Il borgo interamente cinto da mura e da torri si erge su una collina posizionata in apertura della Valnerina. Vallo di Nera è stato inserito nella lista dei Borghi più belli d’Italia nonché Città del Tartufo, Comune Amico delle api e Bandiera arancione del Touring club italiano.

Vallo di Nera conserva intatta la sua struttura urbanistica medievale, così pittoresca, con i suoi vicoli stretti sormontati da archi di pietra.