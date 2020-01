Venere Venere, una bellissima cagnolona bianca abbandonata nel deserto

Questa è la storia di Venere una bellissima cagnolona bianca che come altri cani è stata purtroppo vittima della brutalità e crudeltà umana essendo stata abbandonata proprio nel bel mezzo del deserto senza né acqua né cibo. Giorno dopo giorno vagava nel deserto in cerca di qualcuno che la aiutasse, o di acqua e cibo ma nessuno sembrava interessarsi a lei, tutte le macchine che passavano nella strada vicina al deserto facevano finta di non vederla era come se fosse diventata invisibile.

Le speranze di sopravvivere per la povera Venere, che non era abituata a stare per strada, si affievolivano sempre di più sembrava ormai non ci fossero più speranze per lei.

Improvvisamente una macchina si fermò per vedere cosa stava succedendo e notò Venere, a quel punto i ragazzi che erano nell’auto chiamarono subito i volontari dell’associazione i quali, rimasero stupiti della chiamata in quel luogo ma senza batter ciglio si precipitarono sul posto.

Appena arrivati non potevano credere a quello che stava accadendo, non potevano credere al fatto che Venere potesse essere abbandonata proprio nel bel mezzo del deserto. Per cercare di bere e sopravvivere Venere stava bevendo del fango che si trovava lì, la poverina era troppo assetata e non gli importava se era fango o altro bastava bere.

I volontari le diedero subito dell’acqua e del cibo ma non si faceva prendere quindi assieme all’aiuto di un veterinario loro amico decisero di addormentarla. La caricarono in macchina e la portarono in clinica dove, tranne una forte disidratazione e malnutrizione fortunatamente non aveva grandi problemi di salute.

Venne curata, lavata e gli venne data molta acqua per recuperare lo stato di disidratazione. Dopo un po’ Venere tornò a stare meglio, venne portata dai volontari nel loro rifugio ed ora vivono tutti come una grande famiglia felice.