Veterano dell’esercito muore e lascia tutti i suoi risparmi al rifugio dove aveva adottato il suo gatto

Questa è una bellissima storia d’amore, che supera anche i confini dettati dalla morte. Un uomo aveva adottato il gatto in un gattile. E prima di morire ha lasciato l’intera eredità al rifugio dove aveva preso in adozione quel micio che gli aveva letteralmente cambiato la vita. Così da poter aiutare altri gatti in difficoltà.

Questa è la storia di un ex veterano dell’esercito americano e agente di polizia che, una volta morto, ha deciso di donare tutti i suoi risparmi accumulati nella vita per aiutare un rifugio per animali nella contea in cui viveva, Oakland, in California.

Kenneth Thweatt ha deciso di lasciare la sua eredità all’Oakland Animal Adoption Center. E quando Joanie Toole ha aperto il pacco contenente 57mila dollari non poteva credere ai suoi occhi.

57mila dollari per un rifugio che si occupa di aiutare gli animali in difficoltà è una somma davvero molto interessante. I volontari potranno aiutare tutti gli ospiti pelosi che si trovano lì in attesa di una loro casa per sempre.

Le autorità hanno anche cercato un parente stretto dell’uomo, ma non aveva figli e la moglie era già morta. Lui è venuto a mancare a gennaio del 2020 a causa di una malattia cardiaca.

Lasciare l’eredità al rifugio come segno di riconoscenza

Joanie Toole ha deciso di indagare su Kenneth Thweatt, veterano del Vietnam e poi ufficiale di polizia. Quando è andato in pensione, è entrato nella casa di cura di Madison Heights.

Non frequentava quel rifugio, ma nel 2017 aveva adottato da loro un gatto, di nome Alley Cat. Lui era l’unico compagno di vita dell’ex veterano.

Grato al rifugio per quella compagnia, ha deciso di fare un grandissimo dono. Permettendo così ai volontari di aiutare altri cani e gatti in difficoltà ospiti del rifugio.