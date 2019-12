Veterinario balla con un agnello Il video di un veterinario che balla con un agnello sta facendo il giro del mondo: ed è diventato presto virale

Erin Dryden è un medico veterinario che lavora in una struttura dove un giorno si è presentata una situazione davvero divertente. Era un normale giovedì al Longview Animal Care and Adoption Center di Longview, in Texas, quando la donna si è messa a ballare con un agnello in una danza semplicemente incredibile che è diventata virale.

Erin Dryden ha adottato Ursula l’agnello quando è nato. I due sono legatissimi fin da quel primo momento in cui i loro sguardi si sono incrociati. E da allora capita al personale della struttura di vedere l’agnellino seguire la sua amica umana, felice e contento di stare insieme a Erin mentre lei è impegnata a lavorare.

Chris Kemper, a capo del rifugio, un giorno stava uscendo dal suo ufficio quando ha immortalato la strana coppia intenta a fare un ballo davvero esilarante. L’agnellino si è messo a saltellare su e giù con una felicità dentro che sprizzava da ogni zoccolata sul pavimento. Quindi è stato realizzato un video per immortalare quel momento di gioia estrema.

Il video è stato caricato su Facebook con un sottofondo davvero incredibile, la canzone “I Wanna Dance With Somebody” di Whitney Houston. Un siparietto davvero molto simpatico e divertente, non trovate?

Il video è riuscito a conquistare il cuore di tutti coloro che lo hanno visto. E che così è stato condiviso migliaia di volte, facendo letteralmente il giro del web.

Sicuramente una scenetta che non si vede tutti i giorni. Il video è stato visto più di 5 milioni di volte su Facebook e ora i volontari del rifugio sperano che questo filmato e tutto questo successo possa aiutare la struttura a raccogliere ulteriori aiuti per gli animali in difficoltà a cui ogni giorno danno una mano.

Il simpatico agnellino potrà così aiutare altri animali che si trovano in difficoltà!