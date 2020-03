Veterinario bravissimo ruba un cane per salvarlo Veterinario salva la vita al cane rubandolo

Anche questa volta sono stati i vicini di casa a salvare, indirettamente, la vita a queste due anime in pena. Chiedevano aiuto a molte persone, sostenevano che il loro vicino di casa, entrato in possesso di questi due cuccioli, non si sa come, li maltrattasse e, in alcuni casi esagerava molto, tanto da allarmare più famiglie e costringerle a chiedere aiuto.

Purtroppo nessuno voleva aiutarli, in quanto i piccoli erano in una proprietà privata e avevano paura di essere denunciati per violazione di domicilio. Il grido di aiuto arriva alle orecchie del Dottor Vicktor Larkhill, veterinario convinto e amante degli animali oltre che grande professionista.

Il dottore fa un sopralluogo di nascosto, si accerta che la gente non metta in giro voci senza fondamento, così, in silenzio cerca conferma. Purtroppo i vicini dicevano la verità, era anche vero che erano all’interno di un’abitazione privata, così, filma e raccoglie le provo contro l’uomo, poi al momento giusto…

Insieme ad un suo assistente entra e “ruba” le due piccole anime portandole via di lì. Il veterinario non era insolito a questi salvataggi, fermo e convinto che, la legge, purtroppo ha tempi lunghi e che la vita di un cucciolo abbia un valore e meriti del rispetto.

I cuccioli vengono salvati, la storia viene anche pubblicata, il proprietario non ha neanche sporto denuncia, ha capito che faceva bene a stare in silenzio, perché le conseguenze legali lo avrebbero perseguitato per anni. Il tempo è passato e le cose sono andate solo per il meglio per i due piccoli.

Sono stati adottati da due famiglie diverse, le loro vite oggi sono meravigliose.

Sono amati e coccolati, come ogni pelosetto dovrebbe essere. La legge ultimamente sembra aver avuto qualche apertura su chi ruba gli animali da maltrattamento e li salva, non è poi un reato così grave!