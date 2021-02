Vi ricordate il cucciolo salvato da un sicuro annegamento? Ecco come sta oggi

Il protagonista della brutta avventura che vi raccontiamo oggi, si chiama Nettuno ed è un dolcissimo cagnolino dal pelo bianco e marrone. Le cose, per lui, si sono complicate nel momento in cui, non si sa come, si è ritrovato a nuotare nell’acqua gelata del lago di Salem, negli Stati Uniti.

Credit: SteppingStonesCanineRescue / Facebook

Era molto lontano dalla riva, a circa 200 metri e stava nuotando da non si sa quanto tempo nell’acqua gelida del lago. Fortunatamente, un turista si è accorto di lui ed è corso subito ad avvisare Jay Council, uno dei membri del comune che si occupano di controllare le rive del grande lago.

Salvare qualcuno che annega non fa assolutamente parte del mio lavoro. Quando mi hanno assunto nessuno mi aveva detto che dovevo fare una cosa del genere. Tuttavia, penso che parte del mio lavoro sia quella di fare sempre la cosa giusta.

Così, senza pensarci un attimo, Jay è saltato su una barca ed ha remato fino al punto in cui quel cagnolino stava annaspando. Con l’aiuto di un retino da pesca lo ha preso e portato a bordo, per poi tornare insieme a lui a riva.

Ho tre cani a casa mia, quindi so quanto loro siano importanti. Salvarlo era un mio dovere, oltre che un piacere. Stava tremando e a stento riusciva a tenere la testa fuori dall’acqua. Se avessi tardato ancora un po’, molto probabilmente sarebbe annegato o congelato.

Le cure e l’adozione di Nettuno

Credit: SteppingStonesCanineRescue / Facebook

In attesa dell’arrivo dei soccorsi, i presenti hanno provveduto a dargli una maglia asciutta con cui scaldarsi, dell’acqua da bere e qualche dolcetto. Subito dopo, sono arrivati i volontari della Stepping Stones Canine Rescue, che hanno ringraziato Jay e hanno portato Nettuno nel loro rifugio.

Dopo un controllo veterinario, hanno scoperto che non aveva un chip e che oltre al grande spavento e alla spossatezza, le sue condizioni di salute erano piuttosto buone.

Credit: SteppingStonesCanineRescue / Facebook

Tutte le attenzioni e le cure che quegli angeli hanno provveduto a dargli nelle settimane successive, hanno fatto in modo che il cucciolo sbocciasse come un fiorellino.

In poco tempo, quando si era totalmente ripreso, i volontari hanno anche trovato una famiglia per lui. Delle splendide persone che potranno coccolarlo e amarlo per tutto il resto della sua vita.