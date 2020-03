Viaggiatore torna nel suo paese camminando per non abbandonare i cuccioli appena adottati Un giovane viaggiatore ritorna a casa nel suo paese a piedi, camminando, per non abbandonare i cuccioli che ha appena abbandonato

Lucas Gimenez è un giovane viaggiatore che insieme alla fidanzata Sol ha intrapreso un viaggio zaino in spalla. Dopo aver trascorso tanti giorni in giro, si è ritrovato con due amici in più, due cani che aveva adottato. E per non rinunciare a loro è tornato a casa camminando a piedi fino al suo paese, per non doverli lasciare.

Il giovane Lucas Gimenez era partito zaino in spalla per visitare le catene montuose e visitare i luoghi più belli della zona. Partito con la fidanzata, lungo il percorso ha incontrato due amici speciali, due cani chiamati Serena e Plzen, che ha deciso di adottare insieme alla sua fidanzata Sol.

I due cuccioli incontrati per strada in Cile erano entrati nei loro cuori, non avrebbero potuto abbandonarli per nessuna ragione al mondo.

Quando si trovavano ad Abra Pampa, nella provincia argentina di Jujuy, sono stati aggrediti e hanno perso tutto. I parenti, preoccupati, si precipitarono da loro per dare una mano. Il padre li andò a cercare, trovandoli sani e salvi. Quando erano pronti a tornare a casa, la compagnia di autobus disse a Lucas che non poteva viaggiare con gli animali. Il ragazzo non si sarebbe arreso, non poteva lasciarli lì e quindi decisero che Sol sarebbe tornata in autobus, mentre Lucas sarebbe tornato a casa a piedi con i due cani.

Lucas si incamminò con Pilsen e Serena a piedi. Il ritorno non è stato facile: sono stati tanti i chilometri percorsi e le giornate passate in strada. Molte persone di buon cuore per fortuna si sono offerte di trasportarli in auto per diversi chilometri.

Dopo diversi giorni Lucas, Pilsen e Serena sono arrivati a Mendoza, in un viaggio davvero straordinario che rimarrà nel cuore di tutti.

Un viaggio davvero incredibile, che per fortuna è finita nel migliore dei modi. E che dimostra che là fuori ci sono ancora persone di buon cuore.