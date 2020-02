Vicenza, tredicenne non raccoglie i bisogni del suo cane. Un signore gli da una lezione… Tredicenne non raccoglie i bisogni dei suoi cani, un signore decide di dargli una "lezione", con gli stessi "escrementi"... Ora le forze dell'ordine lo stanno cercando. Ecco cosa ha fatto...

L’episodio è accaduto a Vicenza, precisamente nel quartiere Sant’Anna. La madre di un ragazzino di 13 anni, ha sporto denuncia contro ignoti e adesso le forze dell’ordine hanno dato il via alle indagini per rintracciare l’uomo che ha compiuto il gesto… Secondo i fatti riportati, il ragazzino di 13 anni stava passeggiando con i suoi cani, quando quest’ultimi hanno fatto i propri bisogni a terra.

Il giovane, invece di fermarsi e di raccoglierli, ha continuato tranquillamente la sua passeggiata.

Un signore, infastidito ed indignato da quando aveva fatto, ha raccolto gli escrementi lasciati dal tredicenne con le proprie mani e poi si è avvicinato a lui e li ha spalmati sulla sua faccia…

Una volta tornato a casa, il tredicenne ha raccontato tutto a sua madre, descrivendo l’autore del gesto come un uomo di circa 70 anni, che lo aveva aggredito.

La donna ha subito allertato le forze dell’ordine e sporto una denuncia contro ignoti. Gli agenti adesso stanno cercando di rintracciare l’uomo che ha raccolto gli escrementi e che ha dato una “lezione” al tredicenne.

Di certo non è la prima volta che qualcuno si è ritrovato a guardare una scena del genere. Nonostante la legge imponga che bisogni degli animali debbano essere raccolti e gettati negli appositi cestini, la maggior parte delle persone incivili, non si degna di farlo e gli escrementi lasciati sui marciapiedi, per le strade delle città, infastidiscono tantissime persone.

Non era mai capitato però, che qualcuno arrivasse a compiere un gesto del genere, per dare una lezione ad un ragazzo di soli 13 anni.

Per il momento sulla vicenda non ci sono ulteriori informazioni, ne è stato reso noto se le forze dell’ordine siano riuscite a rintracciare il signore. Di sicuro, nei prossimi giorni verranno divulgati nuovi aggiornamenti.

La vicenda sta facendo parlare molto, dividendo l’opinione del web.