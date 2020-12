I cani malati che non hanno nessuno che si prenda cura di loro

Due cani malati non hanno nessuno al mondo che si possa prendere cura di loro. E soprattutto che possa badare alle loro malattie e ai loro disturbi. Eppure in tutto questo hanno trovato un modo per poter sopravvivere. Ovviamente insieme. Ed ecco che i due cuccioli si prendono cura l’uno dell’altro. Con affetto, amore e pazienza.

Holly e Sussie sono la dimostrazione che l’amore incondizionato esiste. I due cani, nonostante le difficoltà che affrontano ogni giorno, sono inseparabili. E ci tengono davvero all’altro, cercando di fare in modo che non manchi mai nulla.

Norma Miedema è la loro mamma umana. La donna olandese ha deciso di accoglierli per dar loro una vita dignitosa, dal momento che sono malati e hanno bisogno di tutto l’aiuto possibile. E la coppia ha dimostrato di provare lo stesso amore e la stessa compassione, donandosi completamente al benessere di ogni membro della famiglia.

Holly, infatti, è nata con una malformazione alle zampe posteriori. Purtroppo si può muovere solo su una sedia a rotelle, che è diventata una vera e propria auto per Sussie, la sua amica a quattro zampe che non può ne vedere ne sentire.

Entrambi i cani sanno bene quali sono le difficoltà che devono affrontare. La vita non è stata facile per loro, eppure hanno trovato il modo di andare avanti. Con il sostegno di amici preziosi e con l’affetto di una famiglia allargata che non lascia nessuno indietro.

Fonte Pixabay

La mamma umana dei cani malati racconta la loro storia: e il loro video diventa virale

Norma dà loro tutte le cure e la protezione di cui hanno bisogno. E di riflesso anche i cani fanno lo stesso accudendo l’altro e prendendosi cura dell’amico con amore.

Fonte YouTube Mistureba

Holly e Sussie sono sicuramente il simbolo perfetto dell’amore che può esistere tra due esseri viventi.