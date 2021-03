(VIDEO) La riunione tra il soldato e la cagnolina salvata in guerra ha commosso il web

La storia che vi raccontiamo oggi ci insegna che non esiste distanza al mondo da non essere colmata dall’amore. Char Web, un sergente dell’esercito degli Stati Uniti d’America, stava prestando servizio all’estero, quando si è imbattuta in una bellissima cucciola di nome PupPup. Il suo servizio in quel paese sarebbe finito presto, ma la giovane sergente non voleva affatto separarsi dalla sua nuova amica a quattro zampe.

Credit: FACEBOOK / PAWS OF WAR

Char aveva incontrato la cucciola durante una missione. Aveva notato che faceva parte di una cucciolata di randagi e lei era la più debole di tutti. Quindi l’aveva presa e portata al campo base, dove si è presa cura di lei per giorni e giorni. Attimi trascorsi insieme che hanno fatto nascere tra le due un rapporto di amore reciproco senza precedenti.

Un giorno, Char ha ricevuto una nota che l’avvisava del fatto che avrebbe lasciato il campo prima del previsto. La gioia di poter tornare finalmente a casa, in quel momento, è stata completamente sovrastata dalla tristezza di doversi separare dalla sua amata PupPup.

Non ero soltanto dispiaciuta, ero anche molto preoccupata per lei. Quello è un posto che per una cucciola indifesa come lei può essere molto pericoloso.

La donna voleva assolutamente fare qualcosa per lei, così si è rivolta ad un’associazione che si occupa di portare negli USA tutti quegli animali domestici salvati durante le missioni dai militari, la Paws of War.

La riunione tra Char e PupPup

Il giorno in cui Char sarebbe tornata a casa si avvicinava sempre di più e c’era la paura che non si potesse fare in tempo ad avere tutti i permessi necessari per espatriare la cagnolina.

Venuto a conoscenza della situazione, Robert Misseri, co-fondatore dell’organizzazione, ha iniziato subito a lavorare per le due amiche speciali. Ha preso un aereo ed ha raggiunto la zona, con l’intento di risolvere il tutto in tempo.

Per prima cosa Robert ha portato la cucciola dal veterinario per farla vaccinare e per esaminarla. Dopo qualche giorno di quarantena in una casa adottiva, è arrivato finalmente il documento che ha permesso a PupPup di volare fino in America.

Il video della riunione tra il sergente e la cagnetta, è a dir poco commovente. Vedere per credere.