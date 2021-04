“Volevamo aiutarlo, ma il nostro capo ce lo ha impedito categoricamente”: ecco come è finita la storia di questo cagnolino

Indy è un povero cagnolino abbandonato durante una fredda giornata, nei pressi di un hotel in Romania. Ad accorgersi di lui, è stato il personale dell’albergo, rimasto scioccato dalle terribili condizioni in cui versava quel povero animale.

Credit: Howl Of A Dog / YouTube

L’area circostante alla struttura è molto frequentata dai turisti, visto che da quelle parti si parte per numerosi sentieri di montagna. Non c’era quindi alcun modo di risalire al proprietario del cucciolo.

Era depresso e confuso. Si capiva benissimo che non conosceva il posto in cui quelle persone che avrebbero dovuto amarlo, avevano invece deciso di abbandonarlo. Abbiamo provato ad avvicinarlo, ma per diversi giorni continuava a fuggire via e a dormire sulla neve.

Credit: Howl Of A Dog / YouTube

Così inizia il racconto di uno degli inservienti dell’hotel.

Non ci siamo rassegnati e abbiamo continuato ad offrirgli del cibo, finché il nostro capo non si è infuriato. Quel randagio pulcioso, secondo lui, rovinava ‘le vibrazioni positive del suo elegante hotel’. Così ci ha impedito di dargli ancora da mangiare e ha continuato a cacciarlo via per paure che spaventasse i turisti.

Il salvataggio del cagnolino Indy

La presenza di Indy ha però attirato l’attenzione proprio di un turista. L’uomo era intenerito dalla scena di qual cucciolo tremante che se ne stava al freddo senza cibo e senza acqua.

Ha iniziato così a prendersi cura di Indy, portandogli ogni giorno da mangiare, fino a riuscire a conquistare la sua fiducia. Non potendo però fare altro per lui, ha deciso di contattare le organizzazioni di soccorso locali.

I meravigliosi volontari dell’associazione Howl of a Dog, sono subito intervenuti per aiutare il cagnolino. Grazie al loro soccorso, Indy è stato curato ed ha imparato il significato della parola amore.

Credit: Howl Of A Dog / YouTube

Inizialmente non era in grado di socializzare nemmeno con gli altri cagnolini e non aveva idea di cosa significasse vivere la vita con leggerezza.

Dopo averla rimessa in sesto, gli splendidi volontari si sono anche occupati di cercare una famiglia amorevole che lo adottasse.

Oggi, Indy vive negli Stati Uniti con delle persone meravigliose che la fanno sentire al sicuro e con Minnie, la sua nuova sorellina a quattro zampe.