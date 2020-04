Volontari cercano chi ha gettato via due husky dopo aver tagliato loro orecchie e coda I volontari sono sulle tracce delle persone crudeli che hanno gettato via due husky dopo aver tagliato loro orecchie e coda

Snowbell e Chopsley sono due piccoli husky che sono stati gettati via da persone prive di cuore, che prima di abbandonarli a un destino certo, la morte, hanno pensato bene di tagliare loro le orecchie e anche la coda. Come si fa a essere così crudeli?

I piccoli Snowbell e Chopsley sono stati gettati via da una persona davvero molto crudele, gettati in un fossato in attesa che morissero. Per fortuna una persona li ha visti appena in tempo e non ha avuti dubbi: li ha subito aiutati, portandoli nel più vicino centro medico veterinario, dove sono stati posti sotto osservazione per qualche ora.

I cuccioli erano pieni di rogna e anche di ferite. Avevano anche le pulci. Uno dei due aveva la pelle arrossata e sensibile a causa di questo parassita che gli stava anche procurando altri danni davvero pericolosi per la sua salute. Avevano anche i pidocchi e i vermi: i medici sapevano che dovevano intervenire il prima possibile per curarli.

Snowbell e Chopsley erano stati salvati: la Tangi Human Society non aveva più spazio per ospitare altri cani, ma fecero tutto il possibile per dare ai cuccioli le cure di cui avevano bisogno. E per fortuna è arrivato anche il lieto fine.

Il centro di soccorso ha pubblicato un post per raccontare la storia dei cuccioli: centinaia di persone hanno risposto e i volontari erano sorpresi di tanto interessamento. Ma al tempo stesso felici per i due cuccioli.

Entrambi i cuccioli hanno trovato una nuova e vera famiglia: Snowbell si è già trasferito nella sua nuova casa, mentre Chopsley andrà a casa quando avrà finito il suo trattamento.

Ancora sconosciuti i responsabili di tale gesto, ma uno degli sponsor del rifugio ha offerto una ricompensa di $ 500 per le informazioni che porteranno alla sua identificazione e al suo arresto per crudeltà contro gli animali.