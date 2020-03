Volontari liberano 140 cani Volontari liberano 140 cani. Sono stati chiusi in alcuni camper per mesi..

Diverso tempo fa, i volontari dell’Humane Society, degli Stati Uniti, hanno ricevuto una segnalazione su dei cani chiusi un camper, in gravi condizioni. Dovevano intervenire in fretta ed infatti, dopo aver organizzato tutto, sono riusciti ad andare in quel luogo terribile.

I ragazzi, sapevano molto bene che quello per loro non sarebbe stato un lavoro semplice, ma alla fine grazie all’impegno ed alla perseveranza, sarebbero riusciti a salvarli.

Quando sono arrivati in quel terreno, hanno subito notato che non c’era solamente un camper, ma ne erano diversi. Per questo, la situazione era molto più drammatica di quello che credevano.

Tutti insieme, hanno iniziato ad aprirli, ma le scene che si sono trovati davanti sono state del tutto indimenticabili, per ognuno di loro.

Quei dolci cani, erano in condizioni molto gravi. Erano malnutriti e disidratati. In più erano affetti da diversi infezioni, che hanno portato alla perdita di tutta la loro pelliccia. Vederli è stato terribile per tutti i ragazzi.

Nonostante ciò che i cuccioli avevano vissuto, sapevano bene che quelle persone erano andate lì per aiutarli ed infatti, quando sono stati liberati, hanno iniziato a correre, saltare e scodinzolare. Non sono proprio riusciti a trattenere l’eccitazione. Vederli è stato incredibile.

Alla fine, i volontari li hanno portati nel loro rifugio ed ora, tutti e cento quaranta, stanno ricevendo tutte le cure di cui hanno bisogno per guarire e riprendersi il prima possibile. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I ragazzi, dicono che a breve potranno iniziare a fare gli annunci per la loro adozione. Il loro desiderio è proprio quello di trovare la famiglia perfetta per tutti loro, affinché abbiano la seconda possibilità di vita, che meritano.

Una storia incredibile, che dovrebbe essere conosciuta ovunque. Grazie ragazzi per il lavoro che fate ogni giorno..

