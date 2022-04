Hai mai sentito la storia di Willie il vagabondo, che riposa in un pub inglese da più di 142 anni? Questo è un racconto davvero bizzarro che ha per protagonista un cucciolo di strada, che ha vissuto in quelle strade quasi 150 anni fa. Quando è morto, il suo corpo non è stato seppellito. Si trova ancora oggi in una teca trasparente nel locale: per quale motivo?

Questo racconto ci porta a Tynemouth, una città di 60mila abitanti che si trova nel nord est dell’Inghilterra. Qui sorge un pub, il Turks Head, il più antico della città. Oltre a questa caratteristica, ne ha un’altra singolare: conserva il corpo imbalsamato di un cane.

Quando si entra dalla porta del pub, si può notare sulla sinistra una teca in vetro trasparente. All’interno c’è il corpo imbalsamato di Willie il vagabondo, come tutti lo conoscono. Sta in quel posto a riposare da 142 lunghissimi anni, dal 1880.

Chiunque prenda in gestione il locale, dal 1880 in poi, deve sottostare a una regola non scritta secondo cui il cane non deve essere spostato da lì. Perché fa parte non solo della storia del pub inglese, ma anche della stessa cittadina.

Willie, infatti, ha una storia incredibile. Era un cane da pastore. Aiutava come sempre il proprietario a gestire un gregge di pecore dai Cheviot attraverso North Shields. Un giorno il proprietario lo ha mandato a cercare per le strade della città una pecorella scomparsa, che in realtà era presente, ma ha contato male. Da quel giorno non si sono più visti.

Willie il vagabondo riposa in un pub inglese: un simbolo di devozione e fedeltà

Il cane, infatti, ha continuato a cercare la pecora che in realtà non si era mai smarrita. Purtroppo il pastore ha dovuto continuare la sua strada, senza aspettare il Border Collie, che è stato abbandonato.

Il cane non ha mai lasciato il posto in cui per l’ultima volta ha visto il suo miglior amico umano, rifiutando l’aiuto della gente del luogo. Willie era una celebrità in Victorian North Shields e venne poi adottato da un traghettatore. Willie è morto di vecchiaia nel 1880: il nuovo proprietario lo ha fatto impagliare e lo ha esposto nel Turks Head per ricordare la sua storia per sempre.