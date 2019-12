Winnie Winnie è una cagnolina meravigliosa e dotata di un'ottima memoria

Nell’ottobre di quest’anno Kate Howard era seduta nel suo giardino a pensare. Era appena andata al funerale di un caro amico e voleva stare un po’sola. Poi improvvisamente apparve un cane che si sedette sull’erba di fronte a lei. Il cane non batté un ciglio, si rifiutò di muoversi. Era quasi come se la cagnolina riconoscesse Kate. Alla fine il proprietario del cane chiamò Winnie per tornare a casa e se ne andò. Quando Kate Howard ha sentito il nome del cane, Winnie, ha capito il motivo.

Un anno fa Kate aveva visto una pubblicità per un rifugio per animali, dove stavano cercando qualcuno che potesse prendersi cura di una cucciola abbandonata per alcuni giorni. Kate si innamorò quando vide la foto della cucciola e dato che sarebbe stata libera dal lavoro per qualche giorno, accettò. Kate chiese al proprietario del cane se l’aveva chiamata lui Winnie o se si fosse già chiamata così e rispose che era il suo nome originale. Il proprietario non aveva voluto cambiare il nome per non confonderla. Gli ho anche chiesto quando l’aveva adottata e mi rispose che l’aveva fatto nel novembre dello scorso anno, scrive Kate e continua:”Quindi ho praticamente saltato la recinzione e gridato: ‘Mi sono preso cura di quella cagnolina!”. Cioè, Winnie era lo stesso cane che Kate aveva precedentemente curato.

Successivamente si scoprì che il nuovo proprietario di Winnie aveva perso il suo cane prima. Quando vide che Winnie era in adozione, non esitò per un secondo.